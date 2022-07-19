Пять главных признаков заражения оспой обезьян назвал новосибирский вирусолог Нетёсов

Пять главных признаков заражения оспой обезьян назвал новосибирский вирусолог Нетёсов
Пять главных признаков заражения оспой обезьян назвал новосибирский вирусолог Нетёсов
Вчера, 16:25ОбществоФото: pixabay.com
Академик СО РАН в Новосибирске Сергей Нетёсов перечислил самые основные признаки заражения оспой обезьян. Об этом он рассказал во вторник, 19 июля на брифинге в ТАСС.

Оказалось, что вероятность распространения нового опасного заболевания является низкой, в частности в России. Для предотвращения оспы обезьян важно знать симптомы болезни. Признаки очень схожи с ОРВИ.

Например, при начале оспы, у зараженного болит горло, голова, спина и мышцы. Только после этого на теле появляются микроязвы и сыпь.

Как рассказала главный инфекционист региона Лариса Позднякова, медики уже прошли обучение на случай действий при выявлении заражения оспой обезьян.

Напомним, ранее новосибирский вирусолог Нетесов назвал геев переносчиками оспы обезьян. Со слов ученого, геи являются основными переносчиками этого вируса. А ранее подобного всплеска даже в Африке не наблюдалось.

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