Работающие пенсионеры, индексация пенсий в 2022 году с 1 августа: последние новости

Перерасчет пенсий ожидается в последний месяц лета, а рассчитывать на него могут работавшие прошлый год пенсионеры. При этом важно, чтобы труд был официально подтвержден выплатами в ПФ. Тогда начнут считать надбавку на 3 балла: с 1 июня 2022 – 1 балл равен 118 руб.
Пенсии поднимут тем, кто работал в этом году до апреля. При этом получатель имеет право снова устроиться на работу и сохранить размер индексации. Они получат ту же прибавку, что и трудящиеся в 2021 году. Однако количество баллов у каждого разное, всё зависит от стажа работы после выхода на пенсию.
Максимально пенсия может вырасти на 300 рублей – это заработанные 3 балла. Такая индексация позволяет добавить в копилку пенсионера неучтенные раннее баллы. Под процедуру попадают занятые получатели страховой пенсии и выплат по потере кормильца.
Размер пенсии человека умножают на размер заработанных баллов (ИПК) – этот коэффициент можно узнать в ПФР.
ИПК для устроившихся на работу с начала 2020 года стоит 93 рубля – та же сумма и есть 1 балл. Заработав все максимальные 3, пенсионер умножает 3 на 93 рубля и получает – около 300 рублей.
Стоит отметить, работающий пенсионер получает прибавку, независимо от того, сколько он проработал. Главное, это заработанные баллы и взносы в ПФР. Также пожилому россиянину можно продолжать работать и дальше, прибавку не отменят.