Работающие пенсионеры, индексация пенсий в 2022 году с 1 августа: последние новости

Второе повышение пенсий:

Пенсии поднимут тем, кто работал в этом году до апреля. При этом получатель имеет право снова устроиться на работу и сохранить размер индексации. Они получат ту же прибавку, что и трудящиеся в 2021 году. Однако количество баллов у каждого разное, всё зависит от стажа работы после выхода на пенсию.