Работающие пенсионеры, индексация пенсий в 2022 году с 1 августа: последние новости

Работающие пенсионеры, индексация пенсий в 2022 году с 1 августа: последние новости
Работающие пенсионеры, индексация пенсий в 2022 году с 1 августа: последние новости
Вчера, 10:16ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Индексацию пенсий произведут работающим пенсионерам с 1 августа 2022 года. Рассказываем в материале Atas.info, насколько повысят и кто получит двойное повышение.

Первое повышение пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2022 года:

Перерасчет пенсий ожидается в последний месяц лета, а рассчитывать на него могут работавшие прошлый год пенсионеры. При этом важно, чтобы труд был официально подтвержден выплатами в ПФ. Тогда начнут считать надбавку на 3 балла: с 1 июня 2022 – 1 балл равен 118 руб.

Второе повышение пенсий:

Пенсии поднимут тем, кто работал в этом году до апреля. При этом получатель имеет право снова устроиться на работу и сохранить размер индексации. Они получат ту же прибавку, что и трудящиеся в 2021 году. Однако количество баллов у каждого разное, всё зависит от стажа работы после выхода на пенсию.

Индексация и перерасчет – как происходят?

Максимально пенсия может вырасти на 300 рублей – это заработанные 3 балла. Такая индексация позволяет добавить в копилку пенсионера неучтенные раннее баллы. Под процедуру попадают занятые получатели страховой пенсии и выплат по потере кормильца.

Формула перерасчета пенсий работающим:

Размер пенсии человека умножают на размер заработанных баллов (ИПК) – этот коэффициент можно узнать в ПФР.

ИПК для устроившихся на работу с начала 2020 года стоит 93 рубля – та же сумма и есть 1 балл. Заработав все максимальные 3, пенсионер умножает 3 на 93 рубля и получает – около 300 рублей.

Стоит отметить, работающий пенсионер получает прибавку, независимо от того, сколько он проработал. Главное, это заработанные баллы и взносы в ПФР. Также пожилому россиянину можно продолжать работать и дальше, прибавку не отменят.

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