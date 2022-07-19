Семейную пару байкеров госпитализировали после ДТП с Subaru в Новосибирске

Семейную пару байкеров госпитализировали после ДТП с Subaru в Новосибирске
Семейную пару байкеров госпитализировали после ДТП с Subaru в Новосибирске
Вчера, 17:45ОбществоФото: АиФ-Новосибирск
Супруги-мотоциклисты Евгения и Константин Настаравичус попали в реанимацию с серьёзными травмами после ДТП с Subaru Legacy в Новосибирске. Сейчас им предстоит длительная и дорогостоящая реабилитация.

Молодые люди попали в аварию 14 июля, когда поздно вечером на байках ехали с работы домой. Проезжая по улице Кирова супруги остановились на светофоре, и только дождавшись зеленый свет тронулись. В этот момент на встречке неожиданно появился автомобиль Subaru Legacy.

Сначала сбили Евгению, потом под колеса иномарки попал Константин. Сибиряков увезли с места ДТП в реанимацию с переломами и ушибами.

Врачи зафиксировали у мужчины перелом ключицы, провели операцию. А у женщины перелом челюсти, сотрясение, кровоизлияние в мозг, перелом таза, а также 6-го и 7-го позвонков, пишет aif.nsk.ru.

Девушку ждет долгое восстановление. Из-за проблем со здоровьем она не сможет работать около года.

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