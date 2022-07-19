В Новосибирске за прибывшими в аэропорт усилии контроль из-за оспы обезьян

Специалисты приняли санитарно-эпидемиологические меры в аэропорту Толмачево в Новосибирске из-за оспы обезьян. Об этом сообщила замглавы регионального Роспотребнадзора Наталья Ильиных на пресс-конференции в ТАСС 19 июля.

«Сейчас прибывшим из-за границы пассажирам дважды измеряют температуру, потом предлагают пройти анкетирование. Людей с подозрениями на оспу обезьян отправляют временно в изолятор. Там они ждут заключение врачей», - пояснила Ильиных. Она добавила, что до усиления контроля всех работников пункта пропуска обучили действиям в случае болезни пассажира. Их могут также положить на обследования в больницы № 1 и № 3. Как известно, на данный момент в Новосибирске нет заболевших оспой обезьян. Медики считают, что вероятность её появления в нашем регионе очень мала.

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