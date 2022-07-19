Вонь от горящей свалки ощущается в Оби под Новосибирском – запах даже в квартирах

Вонь от горящей свалки ощущается в Оби под Новосибирском – запах даже в квартирах
Вонь от горящей свалки ощущается в Оби под Новосибирском – запах даже в квартирах
Вчера, 20:19ОбществоАлександр КондратьевФото: АСТ-54
Жительница города Обь под Новосибирском Зоя Гришина пожаловалась Atas.info на едкую вонь от горящего мусорного полигона в Коченевском районе – запах проникает даже в квартиры.

Напомним, что пожар на мусорном полигоне начался еще в пятницу, 15 июля, в селе Прокудское Коченевского района – там уже часть горения засыпали грунтом и затушили, но полностью предотвратить огонь пока не удалось.

«Людей просто травят, а болячки наши потом лечить некому будет – сомневаюсь, что государство об этом позаботится. Уверена, что там горят очень едкие отходы, какой-нибудь пластик, ртутные лампы и другая химия, ведь разделения мусора у нас нет», - сказала Гришина.

Она отметила, что ужасный запах чувствуется в квартире даже при закрытых окнах, он проникает через маленькие щели.

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