Ядовитую гадюку заметили отдыхающие на пляже под Новосибирском

Неизвестная черная змея напугала отдыхающих на пляже в Бердске Новосибирской области. Только смельчаки смогли подойти к ней поближе, чтобы сфотографировать для соцсетей.

Судя по виду, найденная змея напоминает сразу и безобидного ужа, и смертельно опасную гадюку. Пользователи группы «Типичный Бердск» во «ВКонтакте» предположили, что отдыхающие всё-таки нарвались на ядовитую особь так, как у ужа должны быть желтые пятнышки на голове – а их нет. «Они рядом с людьми плавают и ничего»; «Видели эту гадюку «На камнях» недавно», - пишут новосибирцы. Напомним, на прошлых выходных гадюка напала на женщину с собакой в Искитимском районе Новосибирской области. Змея беспечно разгуливала по дворам.

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