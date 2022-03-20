Женские прокладки и тампоны исчезли из многих новосибирских магазинов

Напомним, ранее Atas.info писал, что в Новосибирске фиксируется резкое подорожание на гигиенические принадлежности для женщин, а именно тампоны и прокладки. Женские прокладки подорожали в 1,5 раза. Несколько брендов резко подняли свои цены. Однако речь идет о зарубежных марках. Многие девушки забывают, что в России существуют и отечественные предметы первой необходимости. Российские производители выпускают прокладки под марками – Я Самая; Натали; Vikola; Милана; Ola!; LilaCup; Elfarma.