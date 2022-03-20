Женские прокладки и тампоны исчезли из многих новосибирских магазинов

Женские прокладки и тампоны исчезли из многих новосибирских магазинов
Женские прокладки и тампоны исчезли из многих новосибирских магазинов
Сегодня, 07:58ОбществоФото: pixabay.com
Чаще всего девушки скупают дешевые фирмы прокладок, а более дорогие - остаются в ассортименте.

В Новосибирске женщины заявили о том, что с прилавков исчезли прокладки и тампоны. Как пишет «МК в Новосибирске», нехватку предметов личной гигиены заметили в Калининском районе.

В магазине «Ашан» девушки раскупили гигиенические принадлежности. На полках остались товары в одном экземпляре.

«Да, черт с ней, с гречкой. А что творится со средствами женской гигиены? Как теперь быть в эти самые дни?» - написала возмущенная женщина.

Помимо гипермаркетов, прокладки исчезли и из супермаркетов типа «Мария-Ра» и «Пятерочка». Стоит отметить, что речь идет о более дешевых фирмах тампонов и прокладок. Более дорогие (ценовая категория от 300 рублей) остаются в наличии.

Напомним, ранее Atas.info писал, что в Новосибирске фиксируется резкое подорожание на гигиенические принадлежности для женщин, а именно тампоны и прокладки. Женские прокладки подорожали в 1,5 раза. Несколько брендов резко подняли свои цены. Однако речь идет о зарубежных марках. Многие девушки забывают, что в России существуют и отечественные предметы первой необходимости. Российские производители выпускают прокладки под марками – Я Самая; Натали; Vikola; Милана; Ola!; LilaCup; Elfarma.

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