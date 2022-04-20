Бастующим водителям мусоровозов повысят зарплату в Новосибирске

Группа компаний «ВИС» пообещала повысить зарплаты бастующим водителям мусоровозов, а также операторам «Эко Транс-Н». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, что забастовка водителей мусоровозов из компании «Эко Транс-Н» произошла 19 апреля из-за возможного несоблюдения трудовых договоров – эту информацию проверит региональная прокуратура.
«В качестве дополнительной меры поддержки сотрудников в текущих экономических условиях и создания условий для привлечения нового персонала принято решение об индексации зарплат водителей и операторов мусоровозов на 40%»
В компании отметили, что водителям предложат другую технику, среди которых – шесть мусоровозов Mercedes, пять марки Scania, шесть самосвалов и бункеровозы ГАЗ, семь мусоровозов КАМАЗ, мусоровоз МК.
При этом сами водители хотят продолжать забастовку, так как пока они не заметили фактического увеличения зарплаты, а пообещали им увеличения в 20% к окладу и на 20% к премиальной части.