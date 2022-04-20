Какие выплаты положены погибшим и раненным на Украине?

Глава государства перечислил форматы денежной помощи, положенной семьям и родственникам тех, кто погиб, выполняя долг в рамках участия в специальной операции, и тем, кто был ранен, и озвучил суммы выплат из федерального бюджета. Все анонсированные президентом выплаты смогут получить раненые военнослужащие и семьи погибших в спецоперации военных из Новосибирска.
Выступая на заседании перед членами Совбеза РФ в начале марта 2022 года, президент России Владимир Путин анонсировал сразу несколько видов выплат, положенных семьям военных, погибших при выполнении своего долга в ходе специальной операции. В общей сложности семьям тех, кто погиб, будет выплачено около 12 млн рублей. Форматы помощи:
Кроме того, как отметил Владимир Путин, близкие родственники каждого, кто погиб в спецоперации (родители, ребенок или дети, супруги) смогут рассчитывать на выплаты в виде финансовой компенсации, предусмотренной условиями страхования.
Военнослужащие, а также сотрудники Росгвардии, служащие силовых государственных структур, участвующие в спецоперации на Украине и раненые при выполнении своих служебных обязанностей, тоже получат соответствующие финансовые выплаты. О них Владимир Путин также рассказал в рамках своего выступления, подчеркнув, что средства на эту помощь раненым будут выделяться из федерального бюджета. Размер помощи:
Как подчеркнул глава государства, раненным на Украине, принимавшим участие в спецоперации, будут выплачены и положенные по договору страхования суммы. Какой будет размер этой помощи, Путин не уточнял. Он заявил, что страховая компенсация раненым выплачивается за травмы и контузию. Если раненый военный, проходивший службу, в том числе по контракту, участвовавший в спецоперации на Украине, в ЛНР и ДНР, станет инвалидом, государство обеспечит ему финансовую поддержку (выплату) регулярного характера — компенсацию, которая будет выплачиваться каждый месяц.
Ранее Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым все раненые в ДНР, в ЛНР и на Украине в ходе специальной операции получат статус ветеранов боевых действий. До 2022 года такой статус мог быть присвоен только раненым участникам боевых действий в Сирии, в Афганистане и в Чеченской Республике. Статус ветерана боевых действий дает раненым военным возможность пользоваться различными льготами, среди которых — бесплатный проезд на транспорте, специальная форма расчета земельного, транспортного налога, финансовые компенсации на улучшение жилищных условий.
Финансовая помощь семьям тех, кто погиб на Украине, а также раненным при участии в спецоперации, оказывается как из федерального, так и из регионального бюджета. В ряде субъектов федерации уже вышли соответствующие постановления, и в их числе Новосибирская область. Местное правительство утвердило сумму выплат единовременного характера семьям и родственникам тех, кто погиб в спецоперации на Украине — 3 млн руб.
Денежная помощь единовременного характера семьям военных, погибших на Украине, на региональном уровне будет оказываться областным министерством труда и соцразвития. На ее получение могут рассчитывать семьи служивших в МВД, Росгвардии, которые погибли на Украине и Донбассе, либо были признаны отсутствующими без вести (в положенном порядке).
В соответствии с постановлением, опубликованным правительством Новосибирской области, помощь из регионального бюджета смогут получить:
В указе отмечается, что возраст каждого ребенка принимается в расчет на официальную дату гибели военного, принимавшего участие в спецоперации. Накануне в региональном правительстве было принято решение об оказании социальной поддержки раненным на Украине, в ДНР и ЛНР и о выделении дополнительных денег из областного бюджета. Кроме того, местная служба судебных приставов заявила, что временно останавливает процессы взыскания имеющихся задолженностей с тех, кто служит на Украине или был ранен в ходе спецоперации.