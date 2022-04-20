Какие выплаты положены погибшим и раненным на Украине?

Выплаты погибшим на Украине и выплаты раненым на Украине — новые виды государственной денежной помощи, о которых президент РФ Владимир Путин рассказал в марте 2022 года в рамках заседания в Совбезе.

Глава государства перечислил форматы денежной помощи, положенной семьям и родственникам тех, кто погиб, выполняя долг в рамках участия в специальной операции, и тем, кто был ранен, и озвучил суммы выплат из федерального бюджета. Все анонсированные президентом выплаты смогут получить раненые военнослужащие и семьи погибших в спецоперации военных из Новосибирска. Федеральные выплаты родственникам погибших военнослужащих из Новосибирска Выступая на заседании перед членами Совбеза РФ в начале марта 2022 года, президент России Владимир Путин анонсировал сразу несколько видов выплат, положенных семьям военных, погибших при выполнении своего долга в ходе специальной операции. В общей сложности семьям тех, кто погиб, будет выплачено около 12 млн рублей. Форматы помощи: выплата единовременного типа — 7,4 млн руб.;

дополнительная финансовая поддержка (выплата) единовременного характера тем, кто погиб, — 5 млн руб. Кроме того, как отметил Владимир Путин, близкие родственники каждого, кто погиб в спецоперации (родители, ребенок или дети, супруги) смогут рассчитывать на выплаты в виде финансовой компенсации, предусмотренной условиями страхования. Федеральные выплаты раненым военнослужащим новосибирцам Военнослужащие, а также сотрудники Росгвардии, служащие силовых государственных структур, участвующие в спецоперации на Украине и раненые при выполнении своих служебных обязанностей, тоже получат соответствующие финансовые выплаты. О них Владимир Путин также рассказал в рамках своего выступления, подчеркнув, что средства на эту помощь раненым будут выделяться из федерального бюджета. Размер помощи: 2,9 млн руб. — раненым в формате пособия единовременного типа;

3 млн руб. — в виде дополнительной поддержки раненым военнослужащим. Как подчеркнул глава государства, раненным на Украине, принимавшим участие в спецоперации, будут выплачены и положенные по договору страхования суммы. Какой будет размер этой помощи, Путин не уточнял. Он заявил, что страховая компенсация раненым выплачивается за травмы и контузию. Если раненый военный, проходивший службу, в том числе по контракту, участвовавший в спецоперации на Украине, в ЛНР и ДНР, станет инвалидом, государство обеспечит ему финансовую поддержку (выплату) регулярного характера — компенсацию, которая будет выплачиваться каждый месяц. Федеральные выплаты раненым военнослужащим новосибирцам Фото: mil.ru Ранее Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым все раненые в ДНР, в ЛНР и на Украине в ходе специальной операции получат статус ветеранов боевых действий. До 2022 года такой статус мог быть присвоен только раненым участникам боевых действий в Сирии, в Афганистане и в Чеченской Республике. Статус ветерана боевых действий дает раненым военным возможность пользоваться различными льготами, среди которых — бесплатный проезд на транспорте, специальная форма расчета земельного, транспортного налога, финансовые компенсации на улучшение жилищных условий. Региональные выплаты семьям погибших военнослужащих из Новосибирска Финансовая помощь семьям тех, кто погиб на Украине, а также раненным при участии в спецоперации, оказывается как из федерального, так и из регионального бюджета. В ряде субъектов федерации уже вышли соответствующие постановления, и в их числе Новосибирская область. Местное правительство утвердило сумму выплат единовременного характера семьям и родственникам тех, кто погиб в спецоперации на Украине — 3 млн руб. Денежная помощь единовременного характера семьям военных, погибших на Украине, на региональном уровне будет оказываться областным министерством труда и соцразвития. На ее получение могут рассчитывать семьи служивших в МВД, Росгвардии, которые погибли на Украине и Донбассе, либо были признаны отсутствующими без вести (в положенном порядке). В соответствии с постановлением, опубликованным правительством Новосибирской области, помощь из регионального бюджета смогут получить: несовершеннолетние дети тех, кто погиб на Украине;

супруги и родители погибших военных и росгвардейцев;

совершеннолетние (до 23 лет) дети тех, кто погиб — при условии, что дети учатся в вузах очно. В указе отмечается, что возраст каждого ребенка принимается в расчет на официальную дату гибели военного, принимавшего участие в спецоперации. Накануне в региональном правительстве было принято решение об оказании социальной поддержки раненным на Украине, в ДНР и ЛНР и о выделении дополнительных денег из областного бюджета. Кроме того, местная служба судебных приставов заявила, что временно останавливает процессы взыскания имеющихся задолженностей с тех, кто служит на Украине или был ранен в ходе спецоперации. Региональные выплаты семьям погибших военнослужащих из Новосибирска Фото: mil.ru

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