Малый бизнес получил 18 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Займы получили 1500 предприятий и индивидуальных предпринимателей, на которых трудятся около 24 000 человек. Вместе с тем 99% по количеству и 90% по объему полученных кредитных денег пришлось на представителей малого и микробизнеса, сказано в сообщении.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сказал, что «зонтичный» механизм дает бизнесу возможность взять кредит на более выгодных в сравнении со стандартными условиях. Поручительства компании повышают уверенность банков в том, что выданные ими деньги возвратят. Об этом информирует ria.ru.
Обычно мелкий и средний бизнес обращался в банки за пополнением оборотных средств (15 миллиардов рублей). Регионы — лидеры по числу кредитов — Краснодарский край, Крым, Москва, Ростовская и Новосибирская области. Самыми востребованными «зонтичные» поручительства оказались в торговле, обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, строительстве и транспортной сфере.
В Корпорации МСП рассказали, что банком-партнером, который выдал самое большое число займов на максимальную сумму, был Сбербанк — 763 кредита на сумму 8,16 миллиарда рублей. Между тем Альфа-Банк предлагал заемщикам наименьшую среднюю процентную ставку — 10,79% годовых.
Компания «Цифровые привычки», которая предлагает финтех-решения для бизнеса, воспользовалась «зонтичным» поручительством, рассказали в Корпорации МСП.
Организация получила кредит от МСП Банка на 10 миллионов рублей под поручительство КМСП на пять миллионов рублей. Предприятию «АлОрто» Альфа-Банк выдал кредит на шесть миллионов рублей под поручительство в три миллиона рублей. У компании есть современный протезно-ортопедический центр по изготовлению специализированной продукции и реабилитации пациентов.
«Зонтичный» механизм поручительств Корпорация МСП запустила в начале осени прошлого года. Его реализацию в рамках национального проекта по поддержке МСП контролирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.