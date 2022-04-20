Малый бизнес получил 18 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Организация получила кредит от МСП Банка на 10 миллионов рублей под поручительство КМСП на пять миллионов рублей. Предприятию «АлОрто» Альфа-Банк выдал кредит на шесть миллионов рублей под поручительство в три миллиона рублей. У компании есть современный протезно-ортопедический центр по изготовлению специализированной продукции и реабилитации пациентов.