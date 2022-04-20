Малый бизнес получил 18 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Малый бизнес получил 18 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП
Малый бизнес получил 18 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП
Сегодня, 16:38ОбществоФото: piqsels.com
В первом квартале 2022 года объем кредитов, которые получает малый и средний бизнес под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, составил 18 миллиардов рублей.

Займы получили 1500 предприятий и индивидуальных предпринимателей, на которых трудятся около 24 000 человек. Вместе с тем 99% по количеству и 90% по объему полученных кредитных денег пришлось на представителей малого и микробизнеса, сказано в сообщении.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сказал, что «зонтичный» механизм дает бизнесу возможность взять кредит на более выгодных в сравнении со стандартными условиях. Поручительства компании повышают уверенность банков в том, что выданные ими деньги возвратят. Об этом информирует ria.ru.

Обычно мелкий и средний бизнес обращался в банки за пополнением оборотных средств (15 миллиардов рублей). Регионы — лидеры по числу кредитов — Краснодарский край, Крым, Москва, Ростовская и Новосибирская области. Самыми востребованными «зонтичные» поручительства оказались в торговле, обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, строительстве и транспортной сфере.

В Корпорации МСП рассказали, что банком-партнером, который выдал самое большое число займов на максимальную сумму, был Сбербанк — 763 кредита на сумму 8,16 миллиарда рублей. Между тем Альфа-Банк предлагал заемщикам наименьшую среднюю процентную ставку — 10,79% годовых.

Компания «Цифровые привычки», которая предлагает финтех-решения для бизнеса, воспользовалась «зонтичным» поручительством, рассказали в Корпорации МСП.

Организация получила кредит от МСП Банка на 10 миллионов рублей под поручительство КМСП на пять миллионов рублей. Предприятию «АлОрто» Альфа-Банк выдал кредит на шесть миллионов рублей под поручительство в три миллиона рублей. У компании есть современный протезно-ортопедический центр по изготовлению специализированной продукции и реабилитации пациентов.

«Зонтичный» механизм поручительств Корпорация МСП запустила в начале осени прошлого года. Его реализацию в рамках национального проекта по поддержке МСП контролирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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