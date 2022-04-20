Майские праздники 2022: официальные выходные - 13 дней в месяце

Длинные выходные выпадают на период с 30 апреля по 3 мая 2022, вторые майские выходные в честь Дня Победы - с 7 по 10 мая. Продление майских каникул до десяти дней подряд обсуждалось в Госдуме РФ, но решение не принято.

Россияне будут отдыхать в мае 13 дней, и работать 18 в соответствии с официальным производственным календарем на 2022 год. Выходные: два праздничных дня (1 и 9 мая), восемь дней, которые приходятся на субботу и воскресенье, и три перенесенных (так как 1 мая - воскресенье, выходной день будет в понедельник, а 3 и 10 мая были перенесены с январских каникул). В апреле депутаты Госдумы обсуждали возможность продления майских каникул до 10 дней - 6 апреля такое предложение озвучил вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков. Но председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, заявил, что нет никаких оснований вводить длинные выходные с 1 по 10 мая в этом году. «Чтобы ввести длительные выходные, нужно внедрить соответствующие поправки в трудовое законодательство. Или как минимум должен быть соответствующий указ президента, как это было в прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией», — цитирует Нилова «Вечерняя Москва». В этом году, по мнению народного избранника, эпидемиологических предпосылок для продления каникул нет. Длинные выходные в 2022 году будут еще дважды. В июне соотечественники смогут не работать с 11 по 13 число, а в ноябре – с 4 по 6.

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