Последнее предупреждение: что стоит за жесткой критикой губернатора мэра Новосибирска

"Губернатор не просто критикует мэра, сначала идет посыл, что мэр каждый год какие-то трудности выдумывает. В этом году, что пыль в городе появилась из-за стройки четвертого моста. Травников делает вывод, что к балетмейстеру поздно обращаться, нужно к другому специалисту. Прямая отсылка к тому, что, если ты не справляешься, балетом будет "дирижировать" другой специалист и не обязательно балетмейстера. Эти два момента указывают на совершенно очевидный факт, что губернатор для себя в оценке мэра принял какие-то решения. Это не значит, что губернатор принял решение уволить Локтя, хотя он имеет на это право. Можно расценивать его слова, как последнее предупреждение, что дальше будет следует отставка", - пояснил Константин Александрович.