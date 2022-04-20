Последнее предупреждение: что стоит за жесткой критикой губернатора мэра Новосибирска

Выступление губернатора уже разобрано на цитаты, а мы попросили депутата Законодательного Собрания НСО Константина Антонова прокомментировать критику в адрес градоначальника.
"Есть система неформальных отношений и есть сфера публичности. В неформальных отношениях между губернатором и мэром бывала критика и более жесткая, поводов, как известно, мэр дает очень много. А публично губернатор впервые выступает с такой конкретной определенной, деловой и аргументированной и доказательной позицией", - сказал Константин Антонов.
В этих словах, адресованных широкой публике в эфире Телеканала ОТС, есть конкретные управленческие интенции.
«Ему постоянно что-то мешает, и уже давно. Хочется уже пошутить и сказать, если бы речь шла о балете, что к балетмейстеру поздно обращаться, нужно к другому специалисту. Но на самом деле уже не смешно», - сказал губернатор Новосибирской области.
"Губернатор не просто критикует мэра, сначала идет посыл, что мэр каждый год какие-то трудности выдумывает. В этом году, что пыль в городе появилась из-за стройки четвертого моста. Травников делает вывод, что к балетмейстеру поздно обращаться, нужно к другому специалисту. Прямая отсылка к тому, что, если ты не справляешься, балетом будет "дирижировать" другой специалист и не обязательно балетмейстера. Эти два момента указывают на совершенно очевидный факт, что губернатор для себя в оценке мэра принял какие-то решения. Это не значит, что губернатор принял решение уволить Локтя, хотя он имеет на это право. Можно расценивать его слова, как последнее предупреждение, что дальше будет следует отставка", - пояснил Константин Александрович.
По словам депутата, Травников четко дал понять градоначальнику, что в его словах не нужно искать политику, а лучше заняться уборкой города и ремонтом дорог. Как будет реагировать Анатолий Локоть на слова губернатора, неизвестно. Но лучшее, что может сделать градоначальник, последовать совету и действительно навести в городе порядок. А то люди, измученные пылью, уже собирают подписи под петицией. И с каждым днем количество недовольных растет.