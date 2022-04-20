Прохожие станцевали с «легендой» танцев на улице в Новосибирске

Прохожие станцевали с «легендой» танцев на улице в Новосибирске
Прохожие станцевали с «легендой» танцев на улице в Новосибирске
Сегодня, 19:42ОбществоАлександр КондратьевФото: АСТ-54
Очевидцы говорят, что у мужчины психическое заболевание, но он абсолютно безобидный и многим поднимает настроение

Молодые девушки станцевали с мужчиной на Красном проспекте, который постоянно такое исполняет на улице и в общественном транспорте Новосибирска – его называют в интернете легендой. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Необычного мужчину часто замечают танцующим на улицах, в метро и других общественных местах. Некоторые комментаторы заявляют, что он живет на левом берегу города и то, что у он больной человек, но абсолютно безобидный и добрый.

На видеоролике видно, что девушек впечатлил танец мужчины и они решили к нему присоединиться.

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