РЭО представил меры поддержки для отрасли обращения с отходами

Петришин сказал, что по 89-ФЗ субъект РФ имеет право в срок до одного года наделить функциями регоператора муниципальное предприятие либо определить регионального оператора из соседней зоны деятельности. Эксперты РЭО создали проект закона, предусматривающий возможность наделения данными полномочиями не только указанных выше лиц, но и любого регоператора без прохождения конкурсных процедур до года.