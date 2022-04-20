РЭО представил меры поддержки для отрасли обращения с отходами

Инициатива связана с нынешними экономическими условиями.
Буцаев сказал, что на данный момент члены президиума правительственной комиссии утвердили три меры. Их внесли в список антикризисных мер поддержки отечественной экономики. Здесь имеется в виду субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам, возможность увеличения сроков по концессиям и подхват функций региональных операторов, пишет РБК.
Одна из утвержденных мер предполагает выделение субсидий из федеральной казны российским кредитным учреждениям на компенсацию им недополученных доходов по кредитным соглашениям, которые заключили с инвесторами по льготной процентной ставке 12,5%. Мера поддержки затронет проекты, получившие инвестиции в рамках постановления правительства № 1727.
Ради нивелирования увеличения ключевой ставки РЭО разработал проект постановления Кабинета министров России. Именно Российский экологический оператор станет отбирать заявки и организует обеспечение реализации этой меры.
Другой мерой будет установление возможности корректировки концессионного соглашения из-за роста цен на строительные ресурсы и увеличения сроков реализации.
Кроме вышеперечисленных мер, отдельно подготовили те, которые направлены на поддержание региональных операторов по обращению с твердыми коммунальным отходами.
По словам директора по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгия Петришина, законопроект расширит список лиц, которые имеют право подхватывать функции регоператора. Это касается и тех случаев, когда в какой-либо зоне региональный оператор прекратил свою деятельность или не состоялся тендер по отбору оператора.
Петришин сказал, что по 89-ФЗ субъект РФ имеет право в срок до одного года наделить функциями регоператора муниципальное предприятие либо определить регионального оператора из соседней зоны деятельности. Эксперты РЭО создали проект закона, предусматривающий возможность наделения данными полномочиями не только указанных выше лиц, но и любого регоператора без прохождения конкурсных процедур до года.