В Новосибирске начали пылесосить дворы после критики в адрес мэра Локтя

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и известный блогер Илья Варламов 20 апреля раскритиковали мэра Новосибирска Анатолия Локтя за пыль в городе. Сразу после этого на улицах начали пылесосить дворы.
Сантехник ТСЖ «Коперник» в Заельцовском районе Новосибирска Евгений Морозов рассказал, что такой пылесос тяжело даже выкатить – нужно тащить на буксире.
«Совок, ведро, лопата и метла иногда убирают лучше, чем он. Но попробуйте его прокатить», - сказал Морозов.
Есть еще один большой недостаток – накопившуюся в баке пылесоса пыль некуда высыпать, а сам бак весит несколько десятков килограммов, что вынуждает сбрасывать всё содержимое в мусорный бак, откуда снова может разнести всё ветер, пишет Сиб.фм.