В Новосибирске начали пылесосить дворы после критики в адрес мэра Локтя

Пылесосить дворы решили только в этом году, но минусов у этой техники оказалось много

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и известный блогер Илья Варламов 20 апреля раскритиковали мэра Новосибирска Анатолия Локтя за пыль в городе. Сразу после этого на улицах начали пылесосить дворы. Сантехник ТСЖ «Коперник» в Заельцовском районе Новосибирска Евгений Морозов рассказал, что такой пылесос тяжело даже выкатить – нужно тащить на буксире. «Совок, ведро, лопата и метла иногда убирают лучше, чем он. Но попробуйте его прокатить», - сказал Морозов. Есть еще один большой недостаток – накопившуюся в баке пылесоса пыль некуда высыпать, а сам бак весит несколько десятков килограммов, что вынуждает сбрасывать всё содержимое в мусорный бак, откуда снова может разнести всё ветер, пишет Сиб.фм.

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