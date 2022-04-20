В Новосибирске начали пылесосить дворы после критики в адрес мэра Локтя

В Новосибирске начали пылесосить дворы после критики в адрес мэра Локтя
В Новосибирске начали пылесосить дворы после критики в адрес мэра Локтя
Сегодня, 20:23ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Пылесосить дворы решили только в этом году, но минусов у этой техники оказалось много

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и известный блогер Илья Варламов 20 апреля раскритиковали мэра Новосибирска Анатолия Локтя за пыль в городе. Сразу после этого на улицах начали пылесосить дворы.

Сантехник ТСЖ «Коперник» в Заельцовском районе Новосибирска Евгений Морозов рассказал, что такой пылесос тяжело даже выкатить – нужно тащить на буксире.

«Совок, ведро, лопата и метла иногда убирают лучше, чем он. Но попробуйте его прокатить», - сказал Морозов.

Есть еще один большой недостаток – накопившуюся в баке пылесоса пыль некуда высыпать, а сам бак весит несколько десятков килограммов, что вынуждает сбрасывать всё содержимое в мусорный бак, откуда снова может разнести всё ветер, пишет Сиб.фм.

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