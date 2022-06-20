Агрессивный пенсионер устроил скандал в новосибирском троллейбусе - мужчину обсчитали

По словам очевидцев в соцсетях, пожилой мужчина громко кричал на весь общественный транспорт, обвиняя кондуктора в обмане и разводе стариков. Любые замечания от пассажиров игнорировались. Была попытка войти в кабину водителя.
В соцсетях опубликовали ролик скандала. На нем слышно, как в ответ мужчине пререкается и сама кондуктор. Как рассказал автор поста, буйного пассажира увезли в депо.
«Сорвал поездку всем пассажирам, забегал в кабину водителя и требовал вызвать полицию. Замечания пассажиров игнорировал полностью. Водителю пришлось везти его в депо»,
рассказала автор видео.