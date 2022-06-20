Агрессивный пенсионер устроил скандал в новосибирском троллейбусе - мужчину обсчитали

Агрессивный пенсионер устроил скандал в новосибирском троллейбусе - мужчину обсчитали
Агрессивный пенсионер устроил скандал в новосибирском троллейбусе - мужчину обсчитали
Вчера, 13:34ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске пенсионер поскандалил из-за двойного платежа в троллейбусе

Пассажир новосибирского троллейбуса №22 устроил скандал из-за двойного платежа за проезд – кондуктор по случайности пробил билет два раза.

По словам очевидцев в соцсетях, пожилой мужчина громко кричал на весь общественный транспорт, обвиняя кондуктора в обмане и разводе стариков. Любые замечания от пассажиров игнорировались. Была попытка войти в кабину водителя.

В соцсетях опубликовали ролик скандала. На нем слышно, как в ответ мужчине пререкается и сама кондуктор. Как рассказал автор поста, буйного пассажира увезли в депо.

«Сорвал поездку всем пассажирам, забегал в кабину водителя и требовал вызвать полицию. Замечания пассажиров игнорировал полностью. Водителю пришлось везти его в депо»,

рассказала автор видео.

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