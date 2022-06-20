День летнего солнцестояния начнется в Новосибирске после полудня 21 июня

В Новосибирске 21 июня ожидается летнее солнцестояние – оно начнется приблизительно в 16:00. Стоит отметить, что это будет самый длинный день в 2022 году.

Член Совета Регионального астрономического общества Олег Кашин рассказал, что завтра и послезавтра (21 и 22 июня) продолжительность дня в Новосибирске составит 17 часов 23 минуты и 7 секунд. Следующий раз солнцестояние будет уже в зимнее время 21-22 декабря – там будет короткий день и длинная ночь. Специалисты рекомендуют в День летнего солнцестояния проснуться пораньше, чтобы почувствовать весь этот длинный день на себе – так можно будет выполнить больше запланированных дел или погулять вечер в еще дневную погоду.

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