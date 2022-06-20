Где кусают клещи новосибирцев: заболеваемость энцефалитом и боррелиозом бьет рекорды

Новосибирцы стали чаще болеть клещевым энцефалитом и боррелиозом в 2022 году. Заболеваемость выросла в 3 раза за год.

«Всего в регионе клещи покусали 9 297 человек – это на 7% больше случаев по сравнению с 2021 годом. Клещевой энцефалит зафиксирован у 40, а боррелиоз – у 50 сибиряков», - рассказал в ходе аппаратного заседания в правительстве 20 июня глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. Эксперт отметил, что новосибирцы снимали клещей в центре города и Дзержинском районе. Также жертвами укусов стали жители Бердска, Искитимского и Мошковского районов. По словам Щербатова, специалисты анализируют добытых клещей и результаты неутешительные – 34% клещей с боррелиозом, 1,3 с энцефалитом.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter