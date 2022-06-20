Подводные камни на Обском море могут привести к трагедии в Новосибирске

Подводные камни на Обском море могут привести к трагедии в Новосибирске
Подводные камни на Обском море могут привести к трагедии в Новосибирске
Вчера, 16:41ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске совсем недавно произошла ситуация, когда перевернулась парусная яхта – один человек погиб. В связи с этим местные жители рассказали, что на Обском море есть подводные камни, которые действительно могут привести к трагедии.

Жители Новосибирской области рассказывают в социальных сетях, что больше на Обском море представляют опасность не волны, а подводные камни, которые трудно заметить в мутной воде – это может привести к крушению даже любого катера и привести к гибели людей.

«Нужно создать карту опасных участков на Обском море, чтобы люди не подвергались опасности и обходили стороной сомнительные места», - предложила Евгения Зимина в VK.

Один из таких опасных участков находится возле острова Тань-Вань – туда лучше на катерах, яхтах и другом водном транспорте не плавать.

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водаОбское море
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