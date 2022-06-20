Посылки с продуктами не доходят в СИЗО-1 Новосибирска

Посылки с продуктами не доходят в СИЗО-1 Новосибирска
Посылки с продуктами не доходят в СИЗО-1 Новосибирска
Вчера, 16:41ОбществоФото: Артем Шершнев
Родственники подследственных, которые содержатся в новосибирском СИЗО-1, рассказывают, что их посылки с передачами десятками дней лежат в отделении почты. Курьер из СИЗО приезжает за ними раз в неделю, за это время продукты успевают испортиться

На плохую доставку посылок в СИЗО-1 Новосибирска пожаловались родственники подследственных. Представители следственного изолятора теперь разбирают посылки в отделении почты только раз в неделю, тогда как раньше приезжали за ними каждый день. Для многих родственников посылка почтой – единственный вариант передать продукты в СИЗО. А при таком графике большинство снеди портится, прежде чем посылку передают адресату.

В пресс-службе Почты России по Сибирскому федеральному округу сообщили, что с начала текущего года в отделение связи на улице Толбухина, которое обслуживает СИЗО1, поступило около 1600 посылок для подследственных, из них на текущий момент в отделении остается примерно 300 посылок.

В региональном отделении ГУФСИН заявили, что родственники не так преподносят ситуацию. Согласно правилам почтовых перевозок, к отправлению не принимаются скоропортящиеся продукты. А следовательно, по мнению пресс-службы ведомства, говорить об испорченных продуктах нельзя.

- В соответствии с с Приказом Минюста РФ от 14 октября 2005 г. N 189 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы", подозреваемые и обвиняемые не могут получать в посылках скоропортящиеся продукты питания, добавили в ведомстве.

Тем временем, родственники подследственных намерены писать жалобы в прокуратуру, сообщает издание "Прецедент".

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