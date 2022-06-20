Температура воды в Новосибирском водохранилище превысила +20 градусов

Вода прогрелась до комфортных +20 градусов в Новосибирском водохранилище утром 20 июня. Уже сегодня сибиряки могут отправиться на пляж.

На 8 утра понедельника температура воды в Обском море достигла +20,1 градуса. Река Обь при этом прогрелась до +19,8, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра. В Оби специалисты зафиксировали уровень воды в 127 см. В Новосибирском водохранилище – 601 см. Ранее сотрудники Обской гидрометеорологической обсерватории рассказывали журналисту сайте, что, прогрев воды в акваториях региона зависит от погодных условий. Также напомнили, что оптимальной для купания температурой является +20…+25 градусов.

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