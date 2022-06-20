В Новосибирске третью неделю ищут 44-летнего мужчину с татуировкой на плече

В Новосибирске третью неделю ищут 44-летнего мужчину с татуировкой на плече
В Новосибирске третью неделю ищут 44-летнего мужчину с татуировкой на плече
Вчера, 10:20ОбществоФото: «ЛизаАлерт»
Волонтеры объявили в розыск 44-летнего жителя Новосибирской области Евгения Плетнева, который с 4 июня не выходит на связь с близкими. Последний раз он был в Кировском районе города.

Известно, что мужчина приехал из района региона в Новосибирск по делам. В городе встречался с родственниками, а потом исчез.

«Евгений планировал устроиться на работу в областном центре. Был у родных, и в день пропажи он попросил его забрать с адреса в Кировском районе. По приезде, мужчины там не оказалось. С этого дня телефон не доступен, местонахождение неизвестно», - рассказала Atas.info руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

У Евгения Плетнева есть особая примета - татуировка на левом плече. Он невысокого роста – 165, плотного телосложения. Может быть одет в коричневую футболку, серые штаны и сланцы.

Материалы по теме:
НовосибирскпоискНовосибирская областьпропал
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы