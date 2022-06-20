В Новосибирске третью неделю ищут 44-летнего мужчину с татуировкой на плече

Волонтеры объявили в розыск 44-летнего жителя Новосибирской области Евгения Плетнева, который с 4 июня не выходит на связь с близкими. Последний раз он был в Кировском районе города.

Известно, что мужчина приехал из района региона в Новосибирск по делам. В городе встречался с родственниками, а потом исчез. «Евгений планировал устроиться на работу в областном центре. Был у родных, и в день пропажи он попросил его забрать с адреса в Кировском районе. По приезде, мужчины там не оказалось. С этого дня телефон не доступен, местонахождение неизвестно», - рассказала Atas.info руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. У Евгения Плетнева есть особая примета - татуировка на левом плече. Он невысокого роста – 165, плотного телосложения. Может быть одет в коричневую футболку, серые штаны и сланцы.

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