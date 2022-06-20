В Сети активизировались мошенники, которые наживаются на гуманитарной помощи Донбассу

Новосибирские активисты Носов и Антонов несколько месяцев собирают медикаменты, одежду, продукты и деньги для жителей освобожденных территорий в Украине. Они рассказали, что последнее время в Сети орудуют мошенники, которые наживаются на добровольцах.
«Неизвестные, прикрываясь нами, обманывают людей в социальных сетях. Мошенники пишут людям в личку и предлагают перевести деньги по якобы моим реквизитам на помощь Донбассу. Таких случаев уже зафиксировано много, но благо, никто не пострадал», - рассказал Atas.info Алексей Носов.
Также новосибирец отметил, что дельцы используют его фамилию и имя, однако отчество у него другое. Из-за этого многие едва не стали жертвами мошенников.
«Люди здравомыслящие и в большинстве не поддаются на такие разводы. Но нужно сохранять бдительность. Средства ещё собирает фонд «Гражданский патруль», отправить туда безопаснее», - заключил активист.
В случаях подозрительной активности Носов рекомендует писать ему напрямую.