В Сети активизировались мошенники, которые наживаются на гуманитарной помощи Донбассу

В Сети активизировались мошенники, которые наживаются на гуманитарной помощи Донбассу
В Сети активизировались мошенники, которые наживаются на гуманитарной помощи Донбассу
Вчера, 11:12ОбществоФото: Алексей Носов. ВК

Новосибирский активист заявил о мошенниках, наживающихся на помощи Донбассу

Общественник из Новосибирска Алексей Носов рассказал о мошенниках, которые от его имени вымогают деньги на гуманитарную помощь Донбассу. Пока не один из добровольцев не пострадал.

Новосибирские активисты Носов и Антонов несколько месяцев собирают медикаменты, одежду, продукты и деньги для жителей освобожденных территорий в Украине. Они рассказали, что последнее время в Сети орудуют мошенники, которые наживаются на добровольцах.

«Неизвестные, прикрываясь нами, обманывают людей в социальных сетях. Мошенники пишут людям в личку и предлагают перевести деньги по якобы моим реквизитам на помощь Донбассу. Таких случаев уже зафиксировано много, но благо, никто не пострадал», - рассказал Atas.info Алексей Носов.

Также новосибирец отметил, что дельцы используют его фамилию и имя, однако отчество у него другое. Из-за этого многие едва не стали жертвами мошенников.

Фото:Алексей Носов. ВК
Фото:Алексей Носов. ВК

«Люди здравомыслящие и в большинстве не поддаются на такие разводы. Но нужно сохранять бдительность. Средства ещё собирает фонд «Гражданский патруль», отправить туда безопаснее», - заключил активист.

В случаях подозрительной активности Носов рекомендует писать ему напрямую.

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