Вязанные и перевязанные: стилист перечислил самые модные купальники лета-2022 - фото

Новосибирский стилист назвал самые модные купальники летнего сезона-2022

Тренды купальников разделились на минимализм и максимализм летом 2022 года. Как выбрать самый модный пляжный костюм, рассказал Atas.info педагог по стилистики модельного агентства Elite Stars из Новосибирска Евгений Коломацкий.

В этом сезоне модницы чаще выбирают лиф с чашечками и раздельные купальники с глубоким вырезом на бедре. Первый вариант больше подходит пышногрудым дамам, подметил эксперт. «С чашечками есть слитные и раздельные купальники. Сейчас на них ажиотаж. Высокий спрос на купальники с круглыми или треугольными вырезами на бедре, животе, спине и талии», - рассказал Евгений. Фото: Медиахолдинг1Mi Также стилист отметил, пик моды на яркие оттенки – неоновый, розовый, желтый, синий, голубой. Ещё вернулись в тренды купальники с винтажными принтами в виде ромашек и других цветов. А вот завышенная талия – уже пережиток прошлого года. Фото: коллаж wildberries.ru «Этим летом хитом стали завязки на купальниках. Девушки с ними экспериментируют: могут обмотать вокруг шеи, или на уровне талии. Сейчас даже можно найти купальники с дополнительными завязками, однако есть один минус – есть шанс, что загар ляжет неровно», - пояснил стилист Коломацкий. Фото: https://www.wildberries.ru/catalog/zhenshchinam/kupalniki/s-push-ap/slitnye-kupalniki Кроме того, модницы интересуются прямоугольными бандо и спортивными топами, которые носят в повседневной жизни. Как не странно, но в этом году самыми актуальными считаются вязанные купальники и текстурированные (из ткани гофре). Однако, по мнению собеседника, такая пляжная одежда больше подходит для фотосессий нежели для купания. Фото: pinterest.com Востребованными моделями остались также купальники с большими надписями. Это могут быть какие-либо фразы, либо логотипы бренда.

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