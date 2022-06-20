Засадить кустами: жители Новосибирска возмутились масштабами нудистского пляжа

Новосибирцы пожаловались на растущий нудистский пляж

Сибиряки возмутились разрастающимся пляжем в Академгородке Новосибирска – их смутило то, что нудистам «тесно» на своем месте, и они любят появиться на другой общественной территории.

По словам жительницы Новосибирска, отдыхающие на простом пляже не раз наблюдали картину, когда обнаженные люди выходят со своей условно закрытой территорией. Именно поэтому депутат горсовета Наталья Пинус выдвигала инициативу – оградить нудистский пляж зелеными растениями. При этом закрывать пляж никто не собирается, так как открыт он был в советские времена. Идею народного избранника поддерживают новосибирцы. Напомним, ранее девушки из Новосибирска побывали на нудистском пляже и в шоке от увиденного. Они увидели "мужиков с эрекцией" и не только. Для одной из девушек поход на нудистский пляж стал первым и последним в жизни. Другая же любительница пляжного отдыха, насмотревшись на голые тела, срочно решила худеть.

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