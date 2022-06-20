Жители Новосибирской области стали чаще болеть острыми кишечными инфекциями

Стоит отметить, что кишечная инфекция проявляет себя чаще всего из-за плохо сваренных или прожаренных продуктах, а в особенности – мясо и рыба. Поэтому следует тщательно прожаривать, чтобы избежать в дальнейшем больничной койки, а также выбирать только проверенного производителя.