Жители Новосибирской области стали чаще болеть острыми кишечными инфекциями

Жители Новосибирской области стали чаще болеть острыми кишечными инфекциями
Жители Новосибирской области стали чаще болеть острыми кишечными инфекциями
Вчера, 15:58ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирское области стали больше людей болеть острыми кишечными инфекциями в июне 2022 года. Информацию предоставил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на совещании.

Щербатов рассказал, что за прошлую неделю было выявлено больше людей с отрой кишечной инфекцией – это выше того уровня, что был на протяжении несколько лет.

Всего в регионе зарегистрировано 360 случаев заболевания, а в самом Новосибирске – 278.

Стоит отметить, что кишечная инфекция проявляет себя чаще всего из-за плохо сваренных или прожаренных продуктах, а в особенности – мясо и рыба. Поэтому следует тщательно прожаривать, чтобы избежать в дальнейшем больничной койки, а также выбирать только проверенного производителя.

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