Жители Новосибирской области стали чаще болеть острыми кишечными инфекциями

Щербатов рассказал, что за прошлую неделю было выявлено больше людей с отрой кишечной инфекцией – это выше того уровня, что был на протяжении несколько лет.
Всего в регионе зарегистрировано 360 случаев заболевания, а в самом Новосибирске – 278.
Стоит отметить, что кишечная инфекция проявляет себя чаще всего из-за плохо сваренных или прожаренных продуктах, а в особенности – мясо и рыба. Поэтому следует тщательно прожаривать, чтобы избежать в дальнейшем больничной койки, а также выбирать только проверенного производителя.