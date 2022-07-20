Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров снял с высоты плато Путорана

Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров снял с высоты плато Путорана
Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров снял с высоты плато Путорана
Вчера, 12:47ОбществоФото: Вадим Махоров / ВК Вадима Махорова
Новосибирец Вадим Махоров сфотографировал с высоты птичьего полета плато Путорана. Снимки он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Плато Путорана – невиданных красот пустынное место в Красноярском крае. Это место, особенно озеро Лама, является популярным туристическим маршрутом. На кадрах сибирского фотографа Вадима Махорова виды скалистые горы и водоем.

«Перепад высоты от уровня воды до вершины плато около 1000 метров. Если его преодолеть, можно заметить, что местность плоская. Она изрезана скалами и водопадами. Сама же площадь плато достигает размеров Великобритании», - поделился автор снимков.

Махоров рассказал, что снять с высоты озеро он мечтал уже несколько лет. В этом году его идея воплотилась в реальность благодаря пилотам самолетов Л-145 и Л-44.

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