Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров снял с высоты плато Путорана

Плато Путорана – невиданных красот пустынное место в Красноярском крае. Это место, особенно озеро Лама, является популярным туристическим маршрутом. На кадрах сибирского фотографа Вадима Махорова виды скалистые горы и водоем.
«Перепад высоты от уровня воды до вершины плато около 1000 метров. Если его преодолеть, можно заметить, что местность плоская. Она изрезана скалами и водопадами. Сама же площадь плато достигает размеров Великобритании», - поделился автор снимков.
Махоров рассказал, что снять с высоты озеро он мечтал уже несколько лет. В этом году его идея воплотилась в реальность благодаря пилотам самолетов Л-145 и Л-44.