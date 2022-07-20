Немой мужчина с особенностями развития пропал без вести в Новосибирске

Немой мужчина с особенностями развития пропал без вести в Новосибирске
Немой мужчина с особенностями развития пропал без вести в Новосибирске
Вчера, 17:51ОбществоФото: «ЛизаАлерт»
Волонтеры в Новосибирске 20 июля экстренно объявили в розыск 50-летнего мужчину, который страдает генетическим заболеванием. Сибиряк выглядит как подросток, а ведет себя как малыш.

«Из-за заболевания мужчина поведением напоминает 5-летнего ребенка. Он не может говорить, а это осложняет его поиски. Знает частично язык жестов. Он сбежал из центра, где проживал пока опекуны не вернутся из отпуска», - рассказал Atas.info руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Пропавшему Владимиру Мартынюку нужна медицинская помощь, в том числе лекарства. Из-за роста 150 и внешнего вида, его можно спутать с подростком.

Особые приметы сибиряка – нет зубов. Был одет в домашние тапки и серые футболку и шорты.

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