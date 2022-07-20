Новая амбулатория в Верх-Туле улучшит качество медпомощи для 22 тысяч человек

Новая амбулатория в Верх-Туле улучшит качество медпомощи для 22 тысяч человек
Новая амбулатория в Верх-Туле улучшит качество медпомощи для 22 тысяч человек
Вчера, 11:58ОбществоФото: Пресс-служба Правительства НСО
Здание Верхтулинской врачебной амбулатории площадью 5,5 тысяч квадратных метров построили в рекордные сроки по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение».

Всего за год – от фундамента до приема первого пациента. Работу медицинского учреждения 19 июля проконтролировала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Основная цель нового медицинского учреждения – сделать медпмощь максимально доступной местным жителям. Организация работы в этом направлении ведется под контролем регионального министерства здравоохранения Новосибирской области. «Маршрутизация продумана так, чтобы пациенту больше не нужно куда-то ехать за элементарной медицинской помощью: на физиолечение, на процедуры, к стоматологу, хирургу, сдать анализы. Здесь, что для нас особенно важно в постковидный период, есть все для диспансеризации, диспансерного наблюдения, вакцинация. Будут формироваться выездные бригады узких специалистов как Краснообской, так и областной больниц, которые приедут в полностью оборудованные кабинеты. Они будут загружены, у них будет сформирован поток из предварительно записанных пациентов», – рассказала Елена Аксенова.

Кроме Верх-Тулы к новой амбулатории теперь относятся Боровской и Ярковский сельсоветы. Всего 22 тысячи человек. Кроме участковой службы и женской консультации здесь есть дневной стационар, отделение лучевой диагностики, физиотерапевтическое и эндоскопическое отделения, стоматологи, собственная лаборатория, кабинеты узких специалистов – невролога, травматолога, хирурга, эндокринолога, лора, офтальмолога. В Верх-Туле можно также пройти практически все необходимые обследования. Здесь есть флюорограф, цифровой рентген, современная функциональная диагностика. Скоро появится эндоскопическая стойка и аппарат УЗИ. Участковая служба укомплектована полностью – прием ведут 4 терапевта и 2 педиатра.

Раньше Верхтулинское подразделение Новосибирской клинической центральной районной больницы работало в двухэтажном приспособленном помещении площадью всего 483 квадратных метра. В новое здание переехали в мае.

Елизавета Александровна Цыпликова – пациентка дневного стационара новой амбулатории, пришла на капельницу. В Верх-Туле живет всю жизнь. Вспоминает, как совсем недавно амбулатория большого села ютилась в очень скромном помещении. «Конечно, ощутимая разница, что там говорить. То ли там коридорчики эти узенькие – все толкались, то ли здесь – я первый раз заблудилась!».

Проект здания – уникальный для Новосибирской области: оно трехэтажное, с отдельными входами для женской консультации, детского и взрослого отделений. Кроме того, в нем предусмотрены два изолированных входа для детей и взрослых с признаками инфекции. В амбулатории есть собственная подстанция скорой помощи на 4 автомобиля и автономная газовая котельная. Мощность амбулатории – 250 посещений в смену: 180 взрослых и 70 детей.

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