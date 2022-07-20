Новая амбулатория в Верх-Туле улучшит качество медпомощи для 22 тысяч человек

Основная цель нового медицинского учреждения – сделать медпмощь максимально доступной местным жителям. Организация работы в этом направлении ведется под контролем регионального министерства здравоохранения Новосибирской области. «Маршрутизация продумана так, чтобы пациенту больше не нужно куда-то ехать за элементарной медицинской помощью: на физиолечение, на процедуры, к стоматологу, хирургу, сдать анализы. Здесь, что для нас особенно важно в постковидный период, есть все для диспансеризации, диспансерного наблюдения, вакцинация. Будут формироваться выездные бригады узких специалистов как Краснообской, так и областной больниц, которые приедут в полностью оборудованные кабинеты. Они будут загружены, у них будет сформирован поток из предварительно записанных пациентов», – рассказала Елена Аксенова.