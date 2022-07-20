Новосибирцы прогнали лопатой пинающего автомобили нудиста

Жители Новосибирска вышли с лопатами на нудиста, который крушил припаркованные возле площади Кирова автомобили. Погоню за дебоширом выложили очевидцы в паблик «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в центре левобережья Новосибирска. Некий голый мужчина пинал чужие автомобили возле Сада Кирова, за что чуть не получил лопатой от владельца одного из них. «Он просто достал лопату из багажника и ринулся в погоню за неадекватным нудистом. Тот закричал, потом ускорился и оторвался от водителя. Вроде, мужик успокоился и вызвал полицию потом на место», - пишут очевидцы в соцсети. Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, заявление по этому инциденту поступало в полицию. Прибывшие сотрудники забрали нудиста для госпитализации.

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