Новосибирцы прогнали лопатой пинающего автомобили нудиста

Инцидент произошел в центре левобережья Новосибирска. Некий голый мужчина пинал чужие автомобили возле Сада Кирова, за что чуть не получил лопатой от владельца одного из них.
«Он просто достал лопату из багажника и ринулся в погоню за неадекватным нудистом. Тот закричал, потом ускорился и оторвался от водителя. Вроде, мужик успокоился и вызвал полицию потом на место», - пишут очевидцы в соцсети.
Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, заявление по этому инциденту поступало в полицию. Прибывшие сотрудники забрали нудиста для госпитализации.