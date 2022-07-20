«Пусть мэр у нас поживет»: новосибирцы задыхаются от горящей свалки на Малыгина

Новосибирцы позвали мэра Локтя пожить в доме у горящей свалки на Малыгина

Жители левобережья Новосибирска 20 июля устроили общедомовое собрание, на котором пожаловались журналистами на ужасную вонь от горящей несанкционированной свалки на улице Малыгина. С их слов, дворы накрывает дымкой от тления мусора каждое лето да так, что они уже задыхаются.

Напомним, знаменитая проблемная свалка на левом берегу мегаполиса загорелась утром во вторник, 19 июля. Едкий запах гари окутал близкие к полигону жилмассивы на Малыгина, что совсем не порадовало местных жителей. Как стало известно Atas.info, новосибирцы уже несколько лет воюют с мэрией насчет Левобережного полигона. Они засыпают администрации жалобами буквально каждый год, но ситуация так и не меняется. «Ещё в прошлом году, когда горело 8 дней, специалисты делали замеры на свалке, оказалось 5,13 превышение ПДК (прим. концентрация химических веществ). А главное Роспотребнадзор заключение нам не отдал, сказали, что у нас всё хорошо – прям курорт», - пожаловалась одна из жительниц. Основной частью населения улицы Малыгина являются пенсионеры. Они признались, что до сих пор в обиде на мэра Анатолия Локтя за игнорирование пожара на свалке и не только. «В том году, когда свалка горела, мэр наш сказал: «там же пенсионеры живут, свой век доживают». И якобы властям и не надо ничего для нас делать. А мы тогда приглашаем Анатолия Евгеньевича к нам пожить. Вот у нас есть двухкомнатная квартира в доме свободная. Так, что ждем вас, хоть ощутите на себе, как мы живем», - рассказали журналисту НТН-24 сибиряки. Злополучная свалка недалеко от жилых домов продолжает гореть. Сейчас тление пытаются ликвидировать специалисты МЧС, сегодня им обещали пригнать на полигон дополнительную технику.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter