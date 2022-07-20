«Пусть мэр у нас поживет»: новосибирцы задыхаются от горящей свалки на Малыгина

Напомним, знаменитая проблемная свалка на левом берегу мегаполиса загорелась утром во вторник, 19 июля. Едкий запах гари окутал близкие к полигону жилмассивы на Малыгина, что совсем не порадовало местных жителей.
Как стало известно Atas.info, новосибирцы уже несколько лет воюют с мэрией насчет Левобережного полигона. Они засыпают администрации жалобами буквально каждый год, но ситуация так и не меняется.
«Ещё в прошлом году, когда горело 8 дней, специалисты делали замеры на свалке, оказалось 5,13 превышение ПДК (прим. концентрация химических веществ). А главное Роспотребнадзор заключение нам не отдал, сказали, что у нас всё хорошо – прям курорт», - пожаловалась одна из жительниц.
Основной частью населения улицы Малыгина являются пенсионеры. Они признались, что до сих пор в обиде на мэра Анатолия Локтя за игнорирование пожара на свалке и не только.
«В том году, когда свалка горела, мэр наш сказал: «там же пенсионеры живут, свой век доживают». И якобы властям и не надо ничего для нас делать. А мы тогда приглашаем Анатолия Евгеньевича к нам пожить. Вот у нас есть двухкомнатная квартира в доме свободная. Так, что ждем вас, хоть ощутите на себе, как мы живем», - рассказали журналисту НТН-24 сибиряки.
Злополучная свалка недалеко от жилых домов продолжает гореть. Сейчас тление пытаются ликвидировать специалисты МЧС, сегодня им обещали пригнать на полигон дополнительную технику.