Сколько стоит генетический тест НИПТ на паталогии плода во время беременности

Единственный НИПТ в мире, который можно сдать в России, исследует, помимо хромосомных аномалий, 100 моногенных заболеваний, например фенилкетонурию, муковисцидоз и тд. Это НИПТ VeraGene, его уникальность в том, что ни один скрининг, который беременная проходит по ОМС не выявляет моногенные заболевания, т.к. они не имеют ультразвуковых или биохимических маркеров, их просто не видно. У новорожденного в роддоме берут “пяточный тест” всего на 5 моногенных заболеваний и это уже у родившегося ребенка