Сколько стоит генетический тест НИПТ на паталогии плода во время беременности

Несмотря на то, что медицина шагнула далеко вперед, многие предпочитают пользоваться стандартными диагностическими методами. В перечень комплексного исследования входят такие процедуры, как:
В качестве дополнения для подтверждения диагноза проводится биопсия плодной оболочки, забор околоплодных вод. Важно обратить внимание, что исследования такого типа, несмотря на высокую точность и результативность, влекут за собой определенные риски: непрерывное кровотечение, инфицирование полости матки, повышение вероятности внезапного прерывания беременности.
Инновационные неинвазивные методы скрининга генетических патологий на раннем сроке – отличная альтернатива стандартным способам.
Многочисленыне валидационные исследования доказывают, что на 10 недели беременности в крови беременной женщина достаточное количество ДНК плода - фетальной ДНК.
Благодаря наличию генетических анализаторов и секвенаторов, генетики могут определить патологии в фетальной ДНК. Акушеры и гинекологи Американского конгресса установили категории беременных, которые относятся к группе риска – им в обязательном порядке рекомендвоано пройти тестирование НИПТ:
Панель НИПТ разнообразна, они различаются как по стране-производителю: Россия, Кипр, США, Германия, Китай. Так и по количеству синдромов и патологий, который он выявляет.
В основном неинвазивные пренатальные тесты выявляют хромосомные аномалии, т.к. именно эти генетические патологии чаще всего встречаются у новорожденных. Например, с синдромом Дауна рождается каждый 700 ребенок. НИПТ диагностирует как количественное изменение всех хромосом (трисомии или моносомии), так и структурные перестройки хромосом, когда внутри хромосомы части встают в неправильном положении (структурные перестройки, делеции, дупликации).
Единственный НИПТ в мире, который можно сдать в России, исследует, помимо хромосомных аномалий, 100 моногенных заболеваний, например фенилкетонурию, муковисцидоз и тд. Это НИПТ VeraGene, его уникальность в том, что ни один скрининг, который беременная проходит по ОМС не выявляет моногенные заболевания, т.к. они не имеют ультразвуковых или биохимических маркеров, их просто не видно. У новорожденного в роддоме берут “пяточный тест” всего на 5 моногенных заболеваний и это уже у родившегося ребенка
А с помощью VeraGene можно выявить до 100 таких заболеваний уже на 10 недели беременности.
Записываясь на обязательный скрининг I триместра, стоит помнить, что его точность не превышает 80%. Неточные результаты влекут за собой необходимость проводить дополнительные инвазивные анализы, что может стать причиной выкидыша. Важно отметить, что при получении ложноположительного результата гораздо проще определить актуальность дополнительных исследований, проведя НИПТ. С ложноотрицательными исследованиями по скринингу ситуация выглядит иначе, если женщина без личной инициативы не проведет НИПТ, патологию можно и пропустить.
Гинекологи рекомендуют НИПТ, потому что:
Ввиду того, что тестирование НИПТ направлено на определение генетических аномалий плода, но не является медицинской услугой в России, при получении положительного результата необходимо пройти инвазивную диагностику.
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