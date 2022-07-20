Выплаты на детей новосибирским семьям перед школой в 2022 году

«База — это 50% от размера прожиточного минимума на ребенка. В Новосибирске это 6 619 рублей в месяц. Но если с учетом этой выплаты доход семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на каждого члена семьи, то назначат пособие в размере 75% от детского прожиточного минимума — это 9 928,50 руб. Если и с учетом этих денег размер среднедушевого дохода семьи останется меньше прожиточного минимума, то назначат максимальный размер пособия в 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, или 13 238 рублей».