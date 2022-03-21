Число заболевших ОРВИ резко выросло в Новосибирской области

Число заболевших ОРВИ резко выросло в Новосибирской области
Число заболевших ОРВИ резко выросло в Новосибирской области
Сегодня, 10:52ОбществоФото: pixabay.com
Однако число заражений коронавирусом идет на спад.

Число заболевших ОРВИ резко выросло в Новосибирской области. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов.

На оперативном совещании 21 марта стало известно, что в области снова наблюдается превышение эпидемиологического порога на 30% у взрослого населения. Однако заболеваемость Covid-19 продолжает идти на спад. За последние сутки коронавирусной инфекцией заболели 294 человека, а 9 скончались.

«Коронавирусная инфекция идет снижение заболеваемости, но темпы снижения у нас замедлились. Если 10 неделя по сравнению с 9 было более 8 тысяч случаев за неделю, то 11 неделя у нас снижение идет на 5 тысяч. Вызывает определенную тревогу снижение темпов прироста», — отметил Александр Щербатов.

Напомним, сегодня, 21 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников перевел масочный режим из обязательного в рекомендательный. Однако пока точно неизвестно, что означает «рекомендательный масочный режим».

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