Гаджеты и технику переставали продавать в кредит в Новосибирске

В Новосибирске торговые сети, которые продают электронику, перестали выдавать рассрочку для покупателей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
Продажа техники в рассрочку перестала быть доступна в «М. Видео» и «Эльдорадо» по всей России. Сеть магазинов по продаже продукции Apple «re:Store» тоже отказалась от такого.
Продажи в рассрочку и кредит представляют из себя предоставление скидок покупателю. В условиях кризиса продавцы не хотят делать скидки, поэтому отказываются от этого. Также это происходит для того, чтобы сдерживать розничные цены.
Представитель «М. Видео» и «Эльдорадо» отметил, что торговая сеть имеет свою кредитную платформу, поэтому сохраняет возможность покупки техники в кредит.
Напомним, что российские банки высоко подняли ставки по вкладам в рублях и валюте после решения ЦБ повысить ключевую ставку до 20%. В том числе банки, попавшие под санкции. Доходность по рублевым вкладам в марте 2022 достигла 17-23% годовых.
В России в 2022 году каждый третий смартфон (35%) был куплен с использованием рассрочки.