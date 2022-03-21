Гаджеты и технику переставали продавать в кредит в Новосибирске

Гаджеты и технику переставали продавать в кредит в Новосибирске
Гаджеты и технику переставали продавать в кредит в Новосибирске
Сегодня, 16:11ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Торговые сети перестают продавать электронику в рассрочку и кредит для сдерживания розничных цен

В Новосибирске торговые сети, которые продают электронику, перестали выдавать рассрочку для покупателей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Продажа техники в рассрочку перестала быть доступна в «М. Видео» и «Эльдорадо» по всей России. Сеть магазинов по продаже продукции Apple «re:Store» тоже отказалась от такого.

Продажи в рассрочку и кредит представляют из себя предоставление скидок покупателю. В условиях кризиса продавцы не хотят делать скидки, поэтому отказываются от этого. Также это происходит для того, чтобы сдерживать розничные цены.

Представитель «М. Видео» и «Эльдорадо» отметил, что торговая сеть имеет свою кредитную платформу, поэтому сохраняет возможность покупки техники в кредит.

Напомним, что российские банки высоко подняли ставки по вкладам в рублях и валюте после решения ЦБ повысить ключевую ставку до 20%. В том числе банки, попавшие под санкции. Доходность по рублевым вкладам в марте 2022 достигла 17-23% годовых.

В России в 2022 году каждый третий смартфон (35%) был куплен с использованием рассрочки.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы