Рекомендательный масочный режим в Новосибирске: куда можно без маски с 21 марта 2022

«Но мы же не думаем, что маски - пожизненный элемент нашей одежды. Прошу оперштаб подготовить рекомендации по случаю ношения масок в рекомендательном формате, а не обязательном», - заявил глава региона в ходе заседания в правительстве.
Снятие этой ограничительной меры по предотвращению распространения COVID-19 ждали многие новосибирцы. Однако пока точно неизвестно, что означает «рекомендательный масочный режим».
Но есть предположение, что маску можно будет носить либо строго в определённых местах, либо по желанию. Эти правила действуют в соседнем регионе – Кузбассе.
В частности, там рекомендовали жителям надевать средства индивидуальной защиты для предотвращения заболевания при посещении вокзалов, аптек, супермаркетов, поликлиник, в общественном транспорте и такси.
Добавим, с 18 марта 2022 года в Новосибирской области отменили QR-коды в кинотеатрах, театрах и других учреждениях культуры. Также его требовать не будут при заселении в гостиницу, в санаториях.
Кроме того, с 1 апреля 2022 года без QR-код начнут пускать на трибуны стадионов. Однако участников обязуют предоставлять ПЦР-тест.