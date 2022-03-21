Рекомендательный масочный режим в Новосибирске: куда можно без маски с 21 марта 2022

Рекомендательный масочный режим в Новосибирске: куда можно без маски с 21 марта 2022
Рекомендательный масочный режим в Новосибирске: куда можно без маски с 21 марта 2022
Сегодня, 08:38ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников перевёл обязательный масочный режим в рекомендательный 21 марта 2022 года. Куда теперь можно ходить без средств индивидуальной защиты в регионе – разбирался Atas.info.

«Но мы же не думаем, что маски - пожизненный элемент нашей одежды. Прошу оперштаб подготовить рекомендации по случаю ношения масок в рекомендательном формате, а не обязательном», - заявил глава региона в ходе заседания в правительстве.

Фото:Правительство Новосибирской области

Снятие этой ограничительной меры по предотвращению распространения COVID-19 ждали многие новосибирцы. Однако пока точно неизвестно, что означает «рекомендательный масочный режим».

Но есть предположение, что маску можно будет носить либо строго в определённых местах, либо по желанию. Эти правила действуют в соседнем регионе – Кузбассе.

В частности, там рекомендовали жителям надевать средства индивидуальной защиты для предотвращения заболевания при посещении вокзалов, аптек, супермаркетов, поликлиник, в общественном транспорте и такси.

Фото:Медиахолдинг1Mi

Добавим, с 18 марта 2022 года в Новосибирской области отменили QR-коды в кинотеатрах, театрах и других учреждениях культуры. Также его требовать не будут при заселении в гостиницу, в санаториях.

Кроме того, с 1 апреля 2022 года без QR-код начнут пускать на трибуны стадионов. Однако участников обязуют предоставлять ПЦР-тест.

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