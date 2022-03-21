Список заблокированных VPN: запрещенные ВПН в России в 2022 году

Список заблокированных VPN: запрещенные ВПН в России в 2022 году
Список заблокированных VPN: запрещенные ВПН в России в 2022 году
Сегодня, 12:36ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi

Список заблокированных VPN: запрещенные в России сервисы в 2022 году

В РФ заблокировали самые популярные VPN, но полностью ограничить их работу не удалось. Актуальный список ВПН для доступа к сайтам – в статье Atas.info

Роскомнадзор заблокировал самые известные VPN-сервисы, которыми пользовались жители России для доступа к Instagram, Facebook, а в скором времени они могут понадобиться и для Youtube. Какие ВПН-сервисы продолжили работать, как настроить VPN – в материале Atas.info.

Список VPN сервисов для доступа к Instagram, Facebook и Youtube

Всего в России заблокировано уже более 20 VPN-сервисов, которые давали доступ к запрещенным Роскомнадзором ресурсам – сайтам, приложениям и другим. При этом блокировка продолжается каждый день и всё меньше ВПН сервисов даже на Android и IOS остаются доступны.

Однако работать продолжили менее популярные VPN-сервисы – ими по-прежнему можно пользоваться, но скорость соединения через них может-быть меньше, что даже не получится посмотреть фотографии в Instagram или сделать пост в Twitter.

Полностью заблокировать работу сервисов Роскомнадзору не удалось – многие из них функционируют, но замедлена скорость. При этом под блокировку попали только те сервисы, кто не входит в «белый список», присоединенных к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).

Стоит отметить, что на Avito и других популярных сайтах объявлений появились «доброжелатели», которые устанавливают VPN на компьютер за крупные суммы. Верить таким не стоит, потому что они в основном поставят бесплатный ВПН или за 200-300 рублей, работающий на плохой скорости и с ужасной защитой.

Запрещено ли по закону пользоваться заблокированными Instagram и Facebook – экстремизм ли это

Юристы уже неоднократно объясняли, что в РФ нет административной или уголовной ответственности за использование VPN для доступа к запрещенным ресурсам. Если человек будет выкладывать посты и фото в Instagram или Facebook, то никто его экстремистом не признает, но противозаконные действия в социальных сетях по-прежнему запрещены.

Опасность использования бесплатных VPN – вирусы, мошенничество и многое другое

Опытные пользователи рекомендуют никогда не использовать бесплатные VPN сервисы без необходимости, что не занести серьезные вирусы на компьютер или телефон – так смогут украсть данные карт, паролей и счетов. При этом скорость соединения бывает часто настолько маленькой, что этот риск того не стоит.

Однако стоит читать отзывы в интернете, ведь есть сервисы, которые зарабатывают на рекламу – они обязывают смотреть объявления, но мошенничества и вирусов там нет.

Напомним, что в России признали компанию Meta экстремистской организацией и запретили её деятельность в России – ей принадлежат WhatsApp, Instagram и Facebook. Появилась информация, что до 27 марта могут заблокировать и Youtube из-за того, что он блокирует каналы российских СМИ, журналистов и известных людей, участвуя в информационной войне против РФ.

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