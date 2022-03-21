В Новосибирске потеплеет до +1 градуса в ближайшие дни

В Новосибирске потеплеет до +1 градуса в ближайшие дни
В Новосибирске потеплеет до +1 градуса в ближайшие дни
Сегодня, 16:56ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Синоптики спрогнозировали потепление до +1 градуса в Новосибирске, но будет идти снег и дуть сильный ветер

В Новосибирске к 23 марта температура воздуха поднимется до +1 градуса. Однако будет идти мокрый снег и дуть порывистый ветер. Об этом сообщают популярные погодные сервисы.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области температура достигнет 0 градусов уже к 23 марта, а в четверг потеплеет до +1 градуса, местами даже до +2 градусов. Сильного тепла ждать не стоит из-за того, что будет порывистый ветер до 20 метров в секунду и мокрый снег.

Фото:Западно-Сибирский гидрометцентр

Ночью температура воздуха не поднимется выше ноля – будет держаться на уровне -1 градуса, а в некоторых районах похолодает до -16 градусов.

Сервис погоды «Gismeteo» дает противоречивый прогноз на неделю в Новосибирске. Температура днем не превысит отметки в -3 градуса, а ночью даже ожидается похолодание до -23 градусов.

Фото:gismeteo.ru

Напомним, что минусовая погода не дает запустить пылесборники в Новосибирске. Сейчас дорожники ждут более теплую погоду, чтобы очистить улицы от пыли. Помимо этого, в городе идет предотвращение подтопления домов во время паводка. С участков в низине вывозится снег, а в городе открыты ливневые канализации.

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