В Новосибирске потеплеет до +1 градуса в ближайшие дни

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области температура достигнет 0 градусов уже к 23 марта, а в четверг потеплеет до +1 градуса, местами даже до +2 градусов. Сильного тепла ждать не стоит из-за того, что будет порывистый ветер до 20 метров в секунду и мокрый снег.