Жители Новосибирска нашли альтернативу магазинам Zara и Bershka

Многие покупатели сейчас находятся в поисках весенней коллекции. Несмотря на закрытие некоторых магазинов, в торговых центрах сохраняется большой выбор достойных вещей по приемлемым ценам. Какие бренды продолжают свою работы - в материале Atas.info.

Новосибирцы после закрытия популярных магазинов Bershka, Pull&Bear, H&M, Zara и других известных брендов, начали искать им замену. Большинство покупателей перешли на заказы в интернет-магазинах, а некоторые нашли достойную замену закрытым магазинам в местных торговых центрах. Сейчас в новосибирских ТЦ работают магазины Melon Fashion Group, в которые входят Zarina, Sela, Befree, Love Republic. В связи с последними событиями там сильно выросли цены, однако для ряда покупателей они стали спасением в покупке вещей на весну. «В ТРЦ «Аура» можно найти достойные магазины с хорошим ассортиментом. Вчера прошлась по сохранившимся брендам и увидела ничем не отличающийся от более дорогих выбор вещей. Новая коллекция модная и выглядит дорого, если хорошо поискать», - рассказала читательница Atas.info Олеся. Свою работу продолжают и магазины Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay. В них часто заглядывает молодежь. Как рассказали корреспонденту Atas.info, эти бренды являются относительно бюджетными. К примеру, в Sinsay можно найти весенние куртки до 2 000 тысяч рублей. «На мне закрытие каких-то дорогих магазинов никак не отразилось. Я туда и не заходила никогда. Любимые магазины Reserved, Cropp продолжают работать и отлично. Думаю, с моим мнением солидарны многие. Жаль лишь тех людей, кто всегда гонится за брендами…», - отметила в беседе с Atas.info Татьяна. Не закрылись и магазины бренда Incity. С недавних времен этот магазин вновь раскрутился благодаря своей новой лимитированной коллекции в честь юбилея легендарного фильма «Брат». Однако мужская половина все же не сможет порадоваться вещью с фильмом Алексея Балабанова. Бренд Incity продает лишь женскую одежду. Помимо этого, в торговых центрах продолжили свою работу популярные магазины New Yorker, Terranova и Koton. Выбор там достаточно бюджетный. Всегда обновленная коллекция и хорошие вещи на скидках.

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