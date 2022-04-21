43-летняя женщина из Новосибирска не может устроиться на работу из-за возраста

43-летняя женщина из Новосибирска не может устроиться на работу из-за возраста
43-летняя женщина из Новосибирска не может устроиться на работу из-за возраста
Сегодня, 08:53ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
На собеседованиях Ирину сразу спрашивают о возрасте, а позже высылают отказ.

В Новосибирске женщина не может устроиться на работу из-за своего возраста. В беседе с НГС Ирина рассказала, что часто сталкивается с отказами от работодателей, которые чаще всего предпочитают брать в коллектив молодых людей.

Ирине 43 года. Она окончила РАНХиГС по специальности управление персоналом. До развода с мужем у них был общий бизнес. Позже женщина устроилась работать помощником руководителя, выполняя обязанности бухгалтера, администратора и юриста. Проработав несколько лет на этой должности, Ирина попросила повысить ей зарплату. На тот момент она получала 40 тысяч рублей, а ее молодые коллеги – по 60 тысяч. Однако руководитель дал отказ.

Уже год сибирячка не может найти хорошую работу. Ее приглашают на различные собеседования, но позже высылают отказ. Работодатели сразу спрашивают ее возраст и наличие детей, предпочитая брать сотрудников моложе.

При отказах Ирина старается задавать вопросы про свой возраст, но ответы всегда неоднозначные. За последние дни женщина сделала 10 откликов на вакансии, но уже получила два отказа – в этих компаниях указан молодой коллектив.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы