43-летняя женщина из Новосибирска не может устроиться на работу из-за возраста

Ирине 43 года. Она окончила РАНХиГС по специальности управление персоналом. До развода с мужем у них был общий бизнес. Позже женщина устроилась работать помощником руководителя, выполняя обязанности бухгалтера, администратора и юриста. Проработав несколько лет на этой должности, Ирина попросила повысить ей зарплату. На тот момент она получала 40 тысяч рублей, а ее молодые коллеги – по 60 тысяч. Однако руководитель дал отказ.