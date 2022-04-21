Чем занимались новосибирские онкологи на Донбассе

Врачи из Новосибирска осмотрели свыше 200 пациентов из Луганской области и провели множество сложных операций. Об этом рассказал уехавший на спасение людей в Украину заслуженный врач России и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский на своей странице во «ВКонтакте» 21 апреля.
Врачи Новосибирского областного онкологического диспансера несколько месяц работали в Луганске. Там, несмотря на бомбежку, продолжал функционировать Луганский онкодиспансер на 500 коек.
По словам Олега Иванинского, многие годы местные врачи лечили людей, не имея права на отпуск и выходные. Отдушиной для них стал приезд новосибирских специалистов.
«За время командировки врачи Новосибирского онкологического диспансера совместно с луганскими коллегами осмотрели более 200 пациентов, выполнили множество операций, в том числе и очень сложных. Сейчас они возвращаются домой», - написал политик на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте».
Сейчас врачи из Новосибирска уже в Москве. К вечеру они будут дома в столице Сибири. Тем временем к поездке на Донбасс готовятся другие медики.