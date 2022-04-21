Чем занимались новосибирские онкологи на Донбассе

«За время командировки врачи Новосибирского онкологического диспансера совместно с луганскими коллегами осмотрели более 200 пациентов, выполнили множество операций, в том числе и очень сложных. Сейчас они возвращаются домой», - написал политик на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте».