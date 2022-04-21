IKEA ищет возможность снова открыться в Новосибирске

IKEA пытается найти возможность снова открыться в Новосибирске и остальных регионах России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
«Компании важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда IKEA найдет выход, будет открываться. Тем более она сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то - неэффективный ход», - сказал Евтухов в эфире проекта «Народный вопрос» от «Народного фронта».
Он уточнил, что у IKEA очень хорошая прибыль в россии, но бизнес-процесс построен так, что компания привозит продукцию из других стран, но есть заводы и в России.
Аналогичная ситуация у компании Inditex (управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque).