IKEA ищет возможность снова открыться в Новосибирске

IKEA ищет возможность снова открыться в Новосибирске
IKEA ищет возможность снова открыться в Новосибирске
Сегодня, 18:16ОбществоАлександр КондратьевФото: IKEA
Компания IKEA планирует снова открыть магазины во всех регионах РФ после настройки логистики поставок

IKEA пытается найти возможность снова открыться в Новосибирске и остальных регионах России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«Компании важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда IKEA найдет выход, будет открываться. Тем более она сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то - неэффективный ход», - сказал Евтухов в эфире проекта «Народный вопрос» от «Народного фронта».

Он уточнил, что у IKEA очень хорошая прибыль в россии, но бизнес-процесс построен так, что компания привозит продукцию из других стран, но есть заводы и в России.

Аналогичная ситуация у компании Inditex (управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque).

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