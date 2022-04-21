IKEA ищет возможность снова открыться в Новосибирске

«Компании важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда IKEA найдет выход, будет открываться. Тем более она сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то - неэффективный ход», - сказал Евтухов в эфире проекта «Народный вопрос» от «Народного фронта».