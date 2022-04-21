Информация о покупке Елизаветой II свечей в Новосибирске оказалась фейковой

Дочь новосибирской мастерицы опровергла информацию о заказах в Букингемский дворец. Еще несколько дней назад в СМИ стало известно, что королева Великобритании Елизавета II часто покупала дизайнерские свечи у мастера из Новосибирска. Однако якобы из-за введенных санкций, совершать новые покупки Елизавета отказалась.
Позже выяснилось, что эта информация оказалась ложной. Дочь мастерицы заявила, что ее мать никогда не продавала свечи в Букингемский дворец.
«Нет, Елизавета никогда не заказывала у нас свечи. Мы отправили ей их сами, когда ей было 90 лет, это был подарок. Её фрейлина прислала нам ответное письмо и открытку с фотографией королевы, вот и всё», — рассказала дочь мастерицы телеграм-каналу «Изнанка. Женщины».
Девушка уточнила, что подарок Елизавете II был маркетинговым ходом. После этого к семье стали приезжать журналисты, чтобы узнать о связях с королевой.