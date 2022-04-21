Информация о покупке Елизаветой II свечей в Новосибирске оказалась фейковой

Информация о покупке Елизаветой II свечей в Новосибирске оказалась фейковой
Информация о покупке Елизаветой II свечей в Новосибирске оказалась фейковой
Сегодня, 11:05ОбществоФото: Tim Rooke/REX / theplace.ru
Семья продумала маркетинговый ход.

Дочь новосибирской мастерицы опровергла информацию о заказах в Букингемский дворец. Еще несколько дней назад в СМИ стало известно, что королева Великобритании Елизавета II часто покупала дизайнерские свечи у мастера из Новосибирска. Однако якобы из-за введенных санкций, совершать новые покупки Елизавета отказалась.

Позже выяснилось, что эта информация оказалась ложной. Дочь мастерицы заявила, что ее мать никогда не продавала свечи в Букингемский дворец.

«Нет, Елизавета никогда не заказывала у нас свечи. Мы отправили ей их сами, когда ей было 90 лет, это был подарок. Её фрейлина прислала нам ответное письмо и открытку с фотографией королевы, вот и всё», — рассказала дочь мастерицы телеграм-каналу «Изнанка. Женщины».

Девушка уточнила, что подарок Елизавете II был маркетинговым ходом. После этого к семье стали приезжать журналисты, чтобы узнать о связях с королевой.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы