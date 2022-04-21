Информация о покупке Елизаветой II свечей в Новосибирске оказалась фейковой

«Нет, Елизавета никогда не заказывала у нас свечи. Мы отправили ей их сами, когда ей было 90 лет, это был подарок. Её фрейлина прислала нам ответное письмо и открытку с фотографией королевы, вот и всё», — рассказала дочь мастерицы телеграм-каналу «Изнанка. Женщины».