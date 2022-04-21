Магазин Decathlon приостановит работу в Новосибирске с 24 апреля

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon с 24 апреля временно закрывается в Новосибирске.
Люди не смогут покупать товары в самом гипермаркете, а также в интернет-магазине. Сама компания приостанавливает работу в Новосибирске из-за санкций в отношении РФ.
При этом посетители магазина утверждают, что товара в магазине уже стало мало, а на часть товаров действуют акции.
Decathlon исполнит все обязательства по товарам и заказам, сделанным до закрытия. Сотрудники будут получать зарплату во время простоя.
Владельцами компании является семья Мюлье. Также им принадлежит гипермаркет строительных материалов Leroy Merllin, однако о его закрытии пока не объявлялось.