Магазин Decathlon приостановит работу в Новосибирске с 24 апреля

Магазин Decathlon приостановит работу в Новосибирске с 24 апреля
Магазин Decathlon приостановит работу в Новосибирске с 24 апреля
Сегодня, 13:55ОбществоАлександр КондратьевФото: Википедия
Жители Новосибирска в последние дни перед закрытием расхватали почти весь товар - полки остались полупустыми

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon с 24 апреля временно закрывается в Новосибирске.

Люди не смогут покупать товары в самом гипермаркете, а также в интернет-магазине. Сама компания приостанавливает работу в Новосибирске из-за санкций в отношении РФ.

При этом посетители магазина утверждают, что товара в магазине уже стало мало, а на часть товаров действуют акции.

Decathlon исполнит все обязательства по товарам и заказам, сделанным до закрытия. Сотрудники будут получать зарплату во время простоя.

Владельцами компании является семья Мюлье. Также им принадлежит гипермаркет строительных материалов Leroy Merllin, однако о его закрытии пока не объявлялось.

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