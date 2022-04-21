Новосибирцев предупредили о штурмовом ветре и мокром снеге 22 апреля

В пятницу, 22 апреля, Новосибирск накроет ураганный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом горожан предупредили синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
В ночь на 22 апреля в Новосибирске похолодает до +1…+3 градусов. Днём ожидается аналогичная температура воздуха, которая будет сопровождаться ветром с порывами до 13 м/с.
При этом в пригороде есть вероятность усиления его скорости до 18 м/с. Также новосибирцев предупреждают о выпадении мокрого снега.
Сильнее похолодает в Новосибирске и области 23 апреля. Ночью ожидаются заморозки до -3…-5 градусов. Днём воздух немного прогреется до +1 градуса. Возможен небольшой снег и ветер до 13 м/с в районах региона.