Новосибирцев предупредили о штурмовом ветре и мокром снеге 22 апреля

Новосибирцев предупредили о штурмовом ветре и мокром снеге 22 апреля
Новосибирцев предупредили о штурмовом ветре и мокром снеге 22 апреля
Сегодня, 18:26ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду с сильной ветреностью под конец рабочей недели.

В пятницу, 22 апреля, Новосибирск накроет ураганный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом горожан предупредили синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В ночь на 22 апреля в Новосибирске похолодает до +1…+3 градусов. Днём ожидается аналогичная температура воздуха, которая будет сопровождаться ветром с порывами до 13 м/с.

При этом в пригороде есть вероятность усиления его скорости до 18 м/с. Также новосибирцев предупреждают о выпадении мокрого снега.

Сильнее похолодает в Новосибирске и области 23 апреля. Ночью ожидаются заморозки до -3…-5 градусов. Днём воздух немного прогреется до +1 градуса. Возможен небольшой снег и ветер до 13 м/с в районах региона.

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