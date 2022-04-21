Покрышку с посланием мэру Локтю подкинули на крыльцо мэрии Новосибирска

Пользователи сети поддержали этот поступок неизвестного. Они и сами высказались о том, что в Новосибирске множество ям, в которых увязают автомобили. Кто-то вспомнил, как лишился колёс и повредил подвеску, другие посоветовали всем пострадавшим подкинуть к зданию мэрии все свои покрышки.