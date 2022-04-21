Покрышку с посланием мэру Локтю подкинули на крыльцо мэрии Новосибирска

Покрышку с посланием мэру Локтю подкинули на крыльцо мэрии Новосибирска
Покрышку с посланием мэру Локтю подкинули на крыльцо мэрии Новосибирска
Сегодня, 14:05ОбществоФото: коллаж atas.info/АСТ-54
Неизвестные написали на автомобильной покрышке требование отремонтировать дороги.

В Новосибирске 21 апреля неизвестные люди подбросили к дверям муниципалитета автомобильную покрышку с надписями в адрес мэра Анатолия Локтя. Фотографии опубликовали очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Надпись на покрышки гласит: «Локоть ямы везде сделай дороги». Так новосибирцы выразили негодование по поводу плохого качества дорог.

Пользователи сети поддержали этот поступок неизвестного. Они и сами высказались о том, что в Новосибирске множество ям, в которых увязают автомобили. Кто-то вспомнил, как лишился колёс и повредил подвеску, другие посоветовали всем пострадавшим подкинуть к зданию мэрии все свои покрышки.

Напомним, ранее губернатор Андрей Травников обрушился с резкой критикой в сторону мэра Новосибирска Анатолия Локтя о плохом состоянии города. Также глава региона припомнил высказывания градоначальника о пыли.

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