Саботажем назвала «ВИС» забастовку водителей мусоровозов в Новосибирске

Группа компаний «ВИС» отвергла предложенные водителями мусоровозов и операторами ООО «ЭкоТранс-Н» в Новосибирске требования по повышению зарплаты – их действия назвали саботажем. Об этом сообщил официальный представитель «ВИС».
«К работе бастующие приступать отказываются, чем грубо нарушают условия трудовых договоров. 21 апреля в гараж была пригнана новая техника на замену заблокированной арендодателем АО «Энергосила», несмотря на это бастующие отказались выходить в смену», - уточнили в группе компаний.
В связи с этим действия бастующим расценили как саботаж, заявив, что по некоторым сведениям они управляются третьими лицами.
«Действия работников расцениваются как саботаж, по имеющимся сведениям, они явно управляются третьими лицами, организовавшими незаконную акцию и преследующими свои коммерческие интересы», - говорится в сообщении.
Вывоз отходов контролируется регоператором по обращению с ТКО в Новосибирской области, а для недопущения скопления мусора часть мусоровозов перенаправят на проблемные участки из других районов.
При этом к работе привлечены субподрядные организации и водители Группы «ВИС» с других объектов – продолжается найм новых сотрудников. Большая часть сил направлена именно на эту работу, чтобы не допустить серьёзных сбоев в вывозе мусора.
В «ВИС» отметили, что блокировка транспорта АО «Энергосила» является нарушением условия договора, а предъявляемая к оплате задолженность по аренде автомобилей не соответствует действительности.
Напомним, что забастовка водителей мусоровозов из компании «ЭкоТранс-Н» произошла 19 апреля из-за возможного несоблюдения трудовых договоров – эту информацию проверит региональная прокуратура. Группой "ВИС" было принято решение об индексации зарплат водителей и операторов мусоровозов на 40%.