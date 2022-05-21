К противоестественным действиям склоняли пони в сквере в Новосибирске

К противоестественным действиям склоняли пони в сквере в Новосибирске
К противоестественным действиям склоняли пони в сквере в Новосибирске
Вчера, 10:58Общество
Горожане возмущены: пони в Нарымском сквере Новосибирска силой принуждали катать детей, сообщает "Инцидент Новосибирск".

Пони не смогли сдвинуть с места полчаса, тянули вбок, чтобы пони потерял равновесие и сделал шаг - и все для того, чтобы животное покатало детей. То есть, высказалась подписчица паблика, совершить противоестественные для себя действия.

За действиями девушек, пытающихся принудить пони к катанию, наблюдала толпа народа, и никто даже не возмутился. Все просто ждали, когда пони позволит себя оседлать.

Между тем, животные не рабы для нас, утверждает автор поста, они не обязаны исполнять человеческие прихоти. Это существенно влияет на продолжительность их жизни. Не говоря уже о качестве.

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