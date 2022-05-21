Тонны стекла и кирпичей вынесло Обское море к берегу под Новосибирском

Тонны стекла и кирпичей вынесло Обское море к берегу под Новосибирском

Тонны стекла и кирпичей вынесло Обское море к берегу под Новосибирском

Вчера, 10:03
Общество
Фото: Атас.инфо

В Новосибирске начали подготовку пляжей к пляжному сезону-2022

Тщательно обследуют дно городских пляжей, установят спасательные посты и расставят таблички - идет подготовка к купальному сезону. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

С понедельника 23 мая начинает действовать месячник по безопасности людей на воде. Длится он будет в течение всего купального сезона -2022 в Новосибирской области. Закончится 18 сентября, когда завершают купальный сезон самые отчаянные сибиряки.

Уже сейчас МАСС устанавливает спасательные посты на городских пляжах, всего будет установлено 22, на очереди обследование дна, что тоже немаловажно. Вода иногда приносит сюрпризы. Так в Бердске, на пляже в районе Бердского санатория, море вынесло не берег большое количество стекла и кирпичей, какого-то железа. Но больше всего стекла. Местные жители, для которых этот пляж излюбленное место отдыха, пытаются собрать его своими силами. Травмироваться то никому не хочется.

Напомним, купальный сезон начнется с 1 июня. И если позволит погода, то можно будет пробовать воду. Сейчас температура в Оби не превышает +15.

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