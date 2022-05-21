Тонны стекла и кирпичей вынесло Обское море к берегу под Новосибирском

Уже сейчас МАСС устанавливает спасательные посты на городских пляжах, всего будет установлено 22, на очереди обследование дна, что тоже немаловажно. Вода иногда приносит сюрпризы. Так в Бердске, на пляже в районе Бердского санатория, море вынесло не берег большое количество стекла и кирпичей, какого-то железа. Но больше всего стекла. Местные жители, для которых этот пляж излюбленное место отдыха, пытаются собрать его своими силами. Травмироваться то никому не хочется.