Вода прогрелась до +17 градусов на Обском море в Новосибирске

Вода на Обском море прогрелась почти до 17 градусов, при этом в Оби температура всего 15,6 по Цельсию.
На сегодняшний день вода в акватории поднялась до 117 сантиметров. По словам специалистов, уровень в пределах нормы.
Напомним, ранее несмотря на жару в Новосибирске спасатели МЧС и мэрия не рекомендовали горожанам купаться в реках. С их слов, вода ещё прохладная и есть риски заболеть, к тому же, не все водоемы ещё проверили и оборудовали для безопасности отдыхающих. Также власти составили список самых опасных акваторий в мегаполисе.